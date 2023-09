Casa di spedizioni cerca 2 apprendisti . Addetti alla logistica: i requisiti

Casa di spedizioni cerca 2 apprendisti addetti alla logistica. Le risorse avranno il compito di organizzare, monitorare e gestire le spedizioni di importexport via mare; ricevere gli ordini di spedizione, comporre i carichi di merce e gestire la documentazione relativa a bolle, ddt pratiche doganali fatture, rimanendo in contatto con i vari clienti che hanno fatto la richiesta, prima dell’imbarco o sbarco del container. Impegno full-time con orario spezzato. Full time Tipologia contrattuale offerta, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Titoli di Studio: Economia marittima e dei trasporti - Scienze economiche - Scienze economiche e marittime - Addetto aziende spedizione trasporto - Istituto professionale per i servizi commerciali, turismo e pubblicità, Trasporti marittimi - Istituto tecnico nautico. Lingue: inglese. Patenti: patente A e patente B.