Carta spesa, altre risorse. Incremento di 29mila euro

Il Comune ha aumentato di 29 mila euro le risorse destinate alla Carta spesa 2024, ovvero il bonus voluto dall’amministrazione per ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal governo e prevista per i nuclei familiari composti da tre o più persone: il contributo comunale passa dunque da 140 a 169mila euro.

"Grazie a questo ulteriore stanziamento - spiega l’assessore alle politiche sociosanitarie, Giovanna Bonanno - sarà possibile aumentare di circa un centinaio il numero di famiglie che potranno beneficiare della misura grazie allo scorrimento della graduatoria già in essere. Saranno quindi più di 600 i nuclei che usufruiranno di quest’importante aiuto economico. Si tratta di un segno tangibile di attenzione e vicinanza verso le famiglie del territorio che si trovano in situazioni di maggior disagio, ancor più significativo in questo periodo di festività".

Il contributo comunale, una tantum, è emesso per l’acquisto di beni alimentari e di carburante ed è destinato alle famiglie residenti a Pisa con un nucleo composto da 1 o 2 persone e Isee inferiore a 15 mila euro. Ai nuclei familiari beneficiari formati da una sola persona è assegnato un contributo di 200 euro, mentre ai nuclei familiari formati da due persone un contributo di 400 euro. Grazie al nuovo stanziamento le famiglie assegnatarie del contributo passeranno da 512 a oltre 600. Sono circa un centinaio in più dunque i beneficiari del bonus che mitigherà le loro difficoltà finanziarie.

Un atto concreto a sostegno di chi vive condizioni di maggiore vulnerabilità anche a fronte di un aumento dei bisogni da parte dei cittadini più bisognosi. Il contributo può, infatti, essere speso sia per l’acquisto di generi alimentari, ma anche per l’acquisto di carburante favorendo così la mobilità delle persone per raggiungere il posto di lavoro, che spesso si presenta in condizioni di precarietà e con contratti a termine. L’obiettivo dell’amministrazione, assicura Bonanno, "è proprio quello di lavorare, e continueremo a farlo anche in futuro, con impegno e determinazione affinché nessuno resti indietro".