Carta, penna e fantasia

Hanno taccuini, penne ma anche macchine fotografiche istantanee. Sono i bambini che partecipano al Campionato di Giornalismo, realizzato da "La Nazione", edizione 2022-2023. Il rapporto con la carta, che rappresenta il passato, ma anche con le nuove tecnologie, il futuro. Il quotidiano è tutto questo. Perché il modo di trattare la notizia non cambia, quello che si trasforma sono i mezzi a disposizione del giornalista. Gli studenti della III A, IV A e IV B della scuola Nicola Pisano, istituto Fibonacci, accompagnati dalle loro insegnanti, sono stati in visita alla redazione de La Nazione di Pisa in largo Menotti.

Ed eccoli i cronisti che stanno imparando il mestiere.

III A: Emilia Bizzarri Ollandini, Livia Bonechi, Pierpaolo Capraro, Claudia Coniglio, Francesco Crisostomi, Vittoria Di Cosmo, Adelaide Di Matteo, Camilla Leone, Marco Pagano, Marta Parente, Alessia Pica, Clotilde Pulina, Mia Quartararo, Giorgio Restuccia, Giuseppe Restuccia, Adele Riccomi, Leonardo Rosati, Federico Runcio, Sophie Sbrana, Ettore Serani, Francesco Sodini, Lara Vassallo.

IV A: Blanca Ambrosino, Mattia Bardi, Giulia Bertone, Leonardo Cestari, Elena Cococcioni, Ilaria Del Guerra, Sofia La Vela, Matilde Lorenzini, Bianca Emilia Malchiodi, Camilla Masoni, Edoardo Morandin, Stefano Pardo, Alessia Pellegrinetti, Augusto Pilo, Anna Romiti, Lorenzo Scaturchio, Anna Scigliano, Eleanor Spini, Alessandro Tagliagambe, Bianca Tarantino, Chiara Tovani.

IV B: Caterina Bindi, Laura Bueti, Giovanni Chirico, Arianna Dutti, Matteo Fantozzi, Margherita Ferri, Riccardo Frigerio, Viola Froio, Gabriele Gallea, Gregorio Matera, Matteo Nicoletta, Angelica Palla, Alice Pellegrinetti, Domenico Restuccia, Jacopo Salvatore, Ludovica Sbrana, Andrea Tomei, Ludovica Tosi, Elena Tozzi, Marta Vasile, Joseph Versavia.

Antonia Casini