"Carnevale estivo di Marina. Tutte le colpe della giunta Conti"

"E’ curioso che la capogruppo di Fratelli d’Italia Giulia Gambini ricorra ad un question time al sindaco per sapere i motivi per cui il carnevale estivo di Marina non si sia più svolto dopo la pandemia. I motivi vanno ricercati all’interno della giunta e della maggioranza". E’ questa la dura reazione del presidente Pisa di Confesercenti Toscana Nord, Luigi Micheletti, e il responsabile area pisana Simone Romoli dopo il question time sulla manifestazione organizzata proprio da Confesercenti Toscana Nord e dal Ccn di Marina: "La capogruppo Gambini avrebbe potuto incontrarci oppure chiedere al collega Maurizio Nerini che di quel carnevale è stato protagonista della rinascita, Nerini che poi si è dimostrato incapace, entrato in maggioranza, di portare avanti i percorsi politici a sostegno della manifestazione. Stiamo parlando di un evento che muoveva quasi 40mila persone, che riceveva i contributi di Regione e Camera di Commercio, ma che viveva anche grazie al protocollo ‘Pisa città turistica’ scaduto il 31 dicembre 2021– sottolineano Micheletti e Romoli – Nel febbraio 2022 abbiamo incontrato sindaco e assessore Pesciatini per chiederne la riproposizione. Ci fu detto di no per i pochi introiti della tassa e che sarebbero state valutate forme diverse di finanziamento. Nessuno si è più fatto vivo". Aggiunge Simona Rindi, presidente Ccn: "Vale lo stesso per il carnevale invernale finanziato dal bando ‘Marenia d’inverno’ che incentivava iniziative in bassa stagione. Anche questo non è stato riproposto dalla giunta. Tornando poi al carnevale estivo qualcuno dimentica che i carri venivano realizzati nel capannone che è stato tolto dalla nostra disponibilità nel disinteresse generale". La conclusione: "L’amministrazione ormai in finale di legislatura si ricorda del carnevale. Chiediamo un incontro al sindaco Conti ed alla capogruppo Gambini".