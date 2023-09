Career Days, la due giorni in Sapienza. Le aziende incontrano i nostri talenti

Oggi dalle 9 a Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara, 15) si inaugurano i Career Days dell’Università di Pisa, con l’apertura degli stand aziendali del settore industria e l’accoglienza degli iscritti. I Career Days proseguono il 21 settembre per una seconda giornata di incontri, presentazioni e colloqui con le aziende del settore banca, finanza e GDO e si concludono alle 18 con l’"Aperitivo con gli Alumni". L’iniziativa, organizzata dal Career Service d’Ateneo, permette a studenti e laureati del nostro Ateneo di qualsiasi corso di studio di orientarsi sugli sbocchi lavorativi o su come proseguire gli studi. Saranno presenti 22 aziende di dimensioni e caratteristiche diverse, tra cui Sammontana, Decathlon, Toyota, Unicredit, Amazon. Ognuna delle aziende presenti avrà uno per fornire informazioni en colloqui conoscitivi per candidarsi a 81 offerte di lavoro tra tirocini, contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato e apprendistato, rivolte sia a profili junior che senior. Si va dagli ambiti della comunicazione, marketing, risorse umane, giurisprudenza, economia, banca e finanza a profili legati all’ingegneria civile, meccanica, aerospaziale ed elettronica. Per partecipare ai colloqui e consultare le singole offertregistrarsi sul portale Job Teaser, accedendo con la mail istituzionale @studenti.unipi.it.