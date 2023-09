Capovani Un giardino in memoria di Barbara

Un giardino per ricordare per sempre Barbara Capovani. Il Comune mantiene la promessa fatta in occasione dei funerali della psichiatra aggredita e uccisa lo scorso aprile e le intitola uno spazio pubblico. L’annuncio è arrivato ieri durante la presentazione della Pisa Half Marathon, in programma il prossimo 8 ottobre, nell’ambito della quale gli organizzatori hanno dedicato alla professionista anche la marcia ludico motoria di 10 km.

"Spetta alle associazioni e alle istituzioni della città - ha detto Conti - tenerne vivo il ricordo: nell’ultima riunione di Giunta le abbiamo intitolato la grande area verde fra via Vittorio Veneto e le mura cittadine, uno spazio in cui sarà inserita anche una panchina e piantato un albero, un luogo nel centro cittadino che amici, parenti, chi l’ha conosciuta e ogni pisano potrà frequentare nel suo ricordo".

"Pisa Ten. Corri per Barbara" è l’iniziativa promossa insieme alla Pisa Half Marathon dagli organizzatori dell’associazione Per donare la vita onlus, che promuove la gara podistica per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione di organi. "Queste manifestazioni - ha spiegato Conti - sono capaci di richiamare in città atleti da tutto il mondo, nella competizione agonistica, e costituiscono una grande occasione di promozione e visibilità per lo sport e per la nostra città. Come amministrazione stiamo investendo molte risorse sullo sport portando avanti azioni di sostegno al mondo dell’associazionismo sportivo, che rappresenta una risorsa fondamentale del nostro tessuto sociale cittadino, e politiche di investimento per riqualificare l’offerta delle strutture sportive e promuovere eventi di grande rilevanza come questo". Ed è tanto più importante, in questo contesto, secondo il primo cittadino, "che gli organizzatori abbiano deciso di dedicare la marcia non competitiva alla psichiatra uccisa onorando la memoria della dottoressa Barbara Capovani". Il giardino pubblico intitolato alla psichiatra, per la quale è accusato di omicidio e tuttora in carcere il suo ex paziente Gianluca Paul Seung, si trova a ridosso del centro cittadino in una bella area verde che sarà adeguatamente attrezzata a ridosso delle mura per renderla un luogo della memoria dando seguito alla promessa fatta dallo stesso Michele Conti, nei mesi scorsi, in occasione della grande fiaccolata in memoria di Barbara che vide sfilare nelle strade del centro di Pisa oltre 10 mila persone, molte delle quali giunte anche da altre città toscane e da tutta Italia.

Gab. Mas.