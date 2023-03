Verso il Capodanno Pisano: tutte le modifiche al traffico

Un momento delle celebrazioni in Duomo

Pisa, 23 marzo 2023 – La città si prepara a entrare, per prima in Italia, nel 2024. Nel fine settimana del 25 e 26 marzo a Pisa si celebra il Capodanno Pisano e per garantire lo svolgimento dei cortei di rievocazione storica ed eventi collaterali legati alla manifestazione si sono rese necessarie alcune modifiche al traffico e la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta e indicato una serie di prescrizioni da rispettare.

Il giorno 25 marzo sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità:

- Via Corsica e Arco del Gualandi: dalle ore 13:30 alle ore 24, da dette vie divieto di transito veicolare verso Piazza dei Cavalieri.

- Via Consoli del Mare: dalle ore 13:30 alle ore 24, istituzione di senso unico di marcia direzione Piazza dei Cavalieri Via Oberdan.

- Piazza Tristano Bolelli, Via Santa Apollonia e Via delle sette volte: dalle ore 13:30 alle ore 24, obbligo di svolta con direzione Via Canto del Nicchio / Via Oberdan.

- Vallo del Giardino Scotto (tratto sterrato che da via Bovio si estende fino all’area sottostante): dalle ore 7 alle ore 22, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, salvo veicoli funzionali alla manifestazione.

- Lungarno Galilei: tratto compreso tra il civico 20 e l'intersezione con Piazza San Sepolcro divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, salvo veicoli funzionali alla manifestazione con orario 12-20.

- Lungarno Fibonacci, dalla Rotatoria Oriana Fallaci fino al Ponte della Fortezza: divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 8 alle ore 20, salvo veicoli di persone partecipanti alla manifestazione.

Il giorno 26 marzo sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità:

- Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare dalle ore 16 alle ore 19.

- Via Corsica e Arco del Gualandi: dalle ore 16 alle ore 19, da dette vie divieto di transito veicolare verso Piazza dei Cavalieri.

- Via Consoli del Mare: dalle ore 16 alle ore 19, solo uscita da Piazza dei Cavalieri con senso unico di marcia direzione Via Canto del Nicchio Via Oberdan.

- Piazza Tristano Bolelli, Via Santa Apollonia e Via delle sette volte: dalle ore 16 alle ore 19, obbligo di svolta con direzione Via Canto del Nicchio / Via Oberdan.