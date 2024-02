San Miniato, blitz dei militari nel cantiere edile: ditta fuori regola, sospesa l'attività

Pisa, 20 febbraio 2024 – Dopo l'incidente mortale avvenuto a Firenze, continuano nel comprensorio della Compagnia di San Miniato i controlli volti a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare, dove riscontrato, il fenomeno dell’impiego irregolare di manodopera.

Nel mirino dei carabinieri di San Miniato e degli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa un cantiere edile di un comune del circondario. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà il titolare di una società edile per non avere redatto il Piano operativo di sicurezza, ossia un documento obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di lavori devono redigere prima di iniziare l'attività. Nel documento devono essere descritte le misure preventive e protettive da mettere in atto, all’interno del cantiere stesso, a tutela dei lavoratori. I militari hanno quindi adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, elevando ammende amministrative e sanzioni per circa 5mila euro. La società monitorata non potrà, pertanto, riprendere i lavori fino a quando non avrà elaborato il previsto Piano operativo di sicurezza necessario per la prosecuzione dell’attività.