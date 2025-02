Cantiere in via Volta, i dubbi dei residenti: "Sostituito il selciato storico: vero peccato"

C’è malcontento da parte di alcuni cittadini per i lavori di sostituzione della pavimentazione in via Volta che lamentano una mancata tutela del patrimonio storico. Nello specifico, la sostituzione dei lastricati antichi con una nuova pavimentazione moderna non è stata gradita da una serie di persone che, pur riconoscendo "la necessità di sistemare le strade, soprattutto questa che è particolarmente dismessa" e dunque "accogliendo con favore l’intervento", si sono domandati se rimuovere un selciato storico sia la scelta migliore per tutelare le bellezze storiche di Pisa. "Passo da questa via tutti i giorni per andare in dipartimento – afferma Matteo Tartarelli – e, nonostante sia contento che ci sia una manutenzione delle strade, ho qualche perplessità circa la sostituzione del selciato storico con uno nuovo, ossia se sia o meno un intervento regolare dal punto di vista della tutela del patrimonio storico cittadino. Ho parlato con diverse persone della zona e in diversi si sono chiesti se non fosse stato più opportuno un ripristino del vecchio selciato in modo che non creasse problemi e alla circolazione veicolare e pedonale". La preoccupazione principale è che, nonostante la praticità di una pavimentazione più regolare, "si vada a perdere - aggiunge - un patrimonio storico caratteristico della città che contribuisce a rendere Pisa una città d’arte invidiata in tutto il mondo. Non ho assolutamente intenzione di fare polemiche, dal momento che comunque mi fa piacere che si faccia attenzione allo stato delle strade, ma non c’era modo di farlo senza perdere la storicità?".

Oltre alla questione di tutela del patrimonio, Tartarelli pone un tema sociale, legato alla difficoltà per le persone con disabilità di circolare liberamente sulle vie del centro storico e alla volontà di abbattere le barriere architettoniche. "I marciapiedi - continua - che stanno rifacendo in via Volta sono molto alti e stretti, ma c’è un problema di barriere architettoniche perché diverse persone con disabilità e hanno bisogno di una carrozzina per spostarsi o hanno problemi a deambulare, presentano serie difficoltà ad accedere a questi percorsi".