Candidati sindaco a confronto con l’Università

La comunità dell’Università di Pisa dialoga con i candidati a sindaco di Pisa in un incontro in programma oggi alle 16, nell’Aula Magna del Polo Carmignani. Dopo unaa breve introduzione del rettore Riccardo Zucchi (nella foto) spazio a domande e risposte in cui ai candidati sarà chiesto di esprimersi sui principali temi che riguardano il rapporto tra università e città, illustrando idee, progetti e obiettivi da perseguire in caso di elezione.

"L’organizzazione di un incontro specifico per mettere a confronto i candidati sindaco con i docenti, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e gli studenti dell’Ateneo – spiega il rettore Zucchi - è un impegno che avevo preso già in campagna elettorale e ribadito appena insediato a Palazzo alla Giornata. Sono convinto che questa iniziativa possa fornire un contributo importante per definire il futuro sia dell’Università che della città, nell’ottica di un’integrazione sempre più concreta, che valorizzi le potenzialità di cui è dotato il nostro territorio".