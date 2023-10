"Cancellati i nostri social"

Ha presentato già quattro denunce contro ignoti. "Sono due anni che i nostri profili (20 facebook e 18 Instagram) vengono cancellati", racconta il padre di due giovani disabili. "Inizialmente pensavo che ci fossimo sbagliati noi, ma dal nono profilo, l’hacker ha iniziato a dialogare con noi". "In che modo?", chiede e si risponde "Entrando nei cellulari dei miei figli entrambi maggiorenni con numeri di cellulari sempre diversi e se chiamati risultano inesistenti. Ho seguito anche la procedura di sicurezza con due fattori, cambiare password e prendere altre accortezze. Fatto tutto. Risultato? ‘Eccomi, ti ho trovato, ho visto che hai messo i due fattori s....o ma io ti ho cambiato password e adesso questo profilo è mio". Le denunce non sono solo per l’hackeraggio, ma anche per stalking. "Da maggio 2023 ho presentato quattro denunce alla polizia postale – prosegue – ed è in partenza la quinta". Ieri l’ennesimo attacco. "Adesso il cellulare di mio figlio è di nuovo fuori uso, morto. Siamo stressati e disperati. Questo pirata informatico non ci dà tregua. Domani dovrò andare a comprare un nuovo apparecchio perché l’altro è inutilizzabile. E’ tutto complicato e chiediamo un intervento definitivo, subiamo stress e minacce, ho raccontato tutto il nostro calvario, ma al momento non abbiamo avuto alcun risultato.