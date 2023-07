"Campi solari a San Giuliano Terme: sostegno alle famiglie"

Nel post pandemia ci sono servizi che sono diventati ancora più essenziali: sono quelli legati alla socialità, in particolar modo di bambini e adolescenti, che hanno dovuto rinunciare al piacere della condivisione del tempo e delle attività con i coetanei per almeno due anni. Per questa estate l’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme sostiene, tramite contributi economici, gli utenti (residenti nel territorio sangiulianese) iscritti ai campi solari organizzati nel territorio della Provincia di Pisa.

"E’ importante mettere a disposizione contributi economici per dare sostegno a quelle famiglie rientranti nelle fasce sociali che possono fruire di questi aiuti- affermano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessora Lara Ceccarelli- visto il verbale della conferenza Stato-Regioni, dell’11 luglio scorso, al Comune di San Giuliano Terme è stata destinata la somma di euro 28.997,36". L’avviso, reperibile sul sito istituzionale comunale è rivolto ai bambini o ragazzi di età compresa fra 0 e 14 anni, residenti nel Comune di San Giuliano Terme ed appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee fino a 25mila euro frequentanti campi solari organizzati nel territorio della Provincia di Pisa dal 13 giugno al 20 settembre 2023. Gli interessati potranno inoltrare istanza di partecipazione al termine della frequenza del campo solare, entro e non oltre il 30 settembre, utilizzando il modello di istanza, a cui unire la documentazione probatoria dei costi sostenuti e dichiarati, l’attestazione Isee per accedere al contributo e la fotocopia del documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

A.A.