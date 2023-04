Camminate, cultura e fiumi di cioccolato Valdera e Valdicecina sono tutte da gustare

VALDERA - VAL DI CECINA

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e delle gita fuori porta. In Valdera ci sono due appuntamenti da non perdere per gli appassionati di camminata. A Capannoli per il giorno di Pasquetta ci sarà la terza edizione della Sgambata. Un percorso di 3,7,13 o 18 chilometri che da Capannoli porta a Santo Pietro. Sempre per lunedì è in programma la camminata su un tratto di quello che sarà il più lungo cammino d’Etruria. Si partirà da Lorenzana per arrivare a Lari in compagnia di guide che aiuteranno i partecipanti a interpretare i segni del passato. È un fine settimana all’insegna dell’arte quello che si apre in Val di Cecina. A Volterra saranno aperti sia domenica che lunedì il museo Etrusco, la pinacoteca Civica, l’ecomuseo dell’Alabstro e palazzo dei Priori con orario 9-19. E poi il teatro romano, l’acropoli etrusca e la cisterna romana con orario 10.30-17.30. Volterra sarà anche la capitale del cioccolato grazie alla manifestazione Volterra Cioc, organizzata da Confcommercio provincia di Pisa e Colleventi, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e con il patrocinio del Comune di Volterra. Appuntamento per tutti i golosi in piazza San Giovanni. Anteprima dell’evento oggi, sabato 8 aprile, a partire dalle 17, e poi una full immersion a Pasqua e Pasquetta dalle 9.30 alle 20. Cioccolata di tutti i tipi, ma anche brigidini e intrattenimento, con truccabimbi e laboratorio per bambini (dalle 16 di domenica) e trampoliere e giocoliere lunedì di Pasquetta, sempre dalle 16. Appuntamento con la tradizione, invece, con l’Omaggio di primavera offerto a Volterra dagli sbandieratori. A partire dalle 11 di lunedì il Corteo Storico, composto da figuranti in costumi medievali, si muove dalla Porta a Selci e, percorrendo tutto il centro storico, arriva in Piazza dei Priori per dare vita al carosello di bandiere. L’Omaggio di Primavera ha origini antiche, pare risalire a un rito pagano che celebrava l’equinozio di primavera, il passaggio dal buio alla luce. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta è inoltre possibile visitare l’ex Salina di Stato (ora Locatelli) a Saline di Volterra. Lo stabilimento è visitabile attraverso un percorso espositivo che ripercorre la storia della Salina, dal Monopolio di Stato ai racconti ed alle testimonianze di coloro che hanno lavorato qui fino ad oggi. Le visite guidate ci sono ogni ora a partire dalle 10.

Sarah Esposito