Calcinaia, il cantiere del ponte sull’Arno è smart: attivati il sito e il canale Telegram

Calcinaia (PI), 17 luglio 2025 – Il Comune di Calcinaia ha attivato nuovi strumenti informativi a servizio della cittadinanza, per accompagnare il percorso di risanamento conservativo del ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII. Tra le attività di accompagnamento al cantiere, l’amministrazione ha scelto di investire risorse economiche specifiche per attivare un progetto di comunicazione pubblica, finalizzato a mitigare i disagi legati ai lavori e a garantire una corretta e costante informazione a tutta la popolazione.

È ora online il sito tematico interamente dedicato al progetto, accessibile dalla home page del sito istituzionale del Comune. Questo nuovo spazio nasce con l’obiettivo di fornire a cittadine e cittadini informazioni chiare, aggiornate e facilmente accessibili su tutte le fasi del cantiere e sulle ricadute temporanee sulla viabilità. Nelle pagine del sito è possibile: - consultare nel dettaglio le fasi progettuali e le modalità di intervento; - seguire l’andamento del cantiere; - accedere a comunicazioni urgenti e documenti ufficiali; - trovare risposta alle domande più frequenti.

Oltre a questo spazio informativo digitale, il Comune ha attivato anche il canale Telegram "PonteArnoCalcinaia_Info", pensato per offrire aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del cantiere, modifiche alla circolazione e notizie utili per la comunità. Uno strumento agile e diretto, che consente di ricevere sul proprio smartphone tutte le comunicazioni più rilevanti. Tutte le informazioni ufficiali continueranno inoltre a essere diffuse attraverso i canali social e di messaggistica istituzionali del Comune di Calcinaia, con contenuti informativi, immagini e materiali di approfondimento relativi allo stato di avanzamento dei lavori.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire i canali informativi ufficiali per rimanere sempre aggiornati sull’intervento, volto a rafforzare in modo duraturo la sicurezza, l’efficienza e la qualità della mobilità locale. È possibile accedere direttamente alla pagina dedicata al progetto dal seguente link: https://comune.calcinaia.pi.it/ponte-sullarno. Per iscriversi al canale Telegram è necessario avere istallata l’app Telegram sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o computer). Nella barra di ricerca dell’app, digitare PonteArnoCalcinaia_Info, accedere alla pagina del canale e cliccare su “Unisciti” (o “Join”, se l’app è in inglese). Una volta iscritti, si inizieranno a ricevere automaticamente tutti gli aggiornamenti pubblicati dal Comune relativi ai lavori del ponte.