Calci, nuova opera artistica permanente per la rotatoria in zona San Vito

Calci (Pisa), 6 aprile 2022 - Sicura, valorizzata e pronta a dare il benvenuto a residenti e visitatori della Valgraziosa. Nuova veste per la rotatoria in zona San Vito a Calci che, da alcuni giorni, è stata interessata da un restyling permanente teso a fornire al paese un significativo quanto invitante biglietto da visita. La nuova viabilità di questa zona, costruita tra la fine del 2020 e l’ inizio del 2021, è stata realizzata grazie ad un importante finanziamento della Regione Toscana che ha permesso di migliorare dal punto di vista del transito veicolare la sicurezza stradale di un tratto molto transitato e di quello che poi sarà il principale accesso alla nascente nuova scuola media. E, oltre alla sicurezza stradale, nell’ottica di una più ampia valorizzazione e identità territoriale, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare – per poi riqualificare - la rotatoria che si trova sulla strada provinciale Arnaccio Calci.



ROTATORIA - Ed ecco che la nuova rotatoria è stata valorizzata grazie ad un’opera artistica che riproduce fedelmente i tratti distintivi e identitari della Valgraziosa. All'accesso alla rotonda per chi arriva in paese, infatti, spicca il logo del Comune di Calci col motto Viret Semperque Virebit (“verdeggia e sempre verdeggerà”), al suo fianco da entrambi i lati le facciate stilizzate della Certosa e della Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao e, in alto, una pianta di ulivo. Tutti simboli, questi, identificativi dell’ambiente naturale ed architettonico calcesano.



BERTOLINI - “Per realizzare questa opera abbiamo proceduto con la tecnica a mosaico con ciottoli in pietra a colori – interviene Maurizio Bertolini, artigiano calcesano pluripremiato, maestro di muretti a secco e vincitore del primo premio concorso internazionale di Terragnolo (Trentino) -. E’ stato un lavoro di squadra e, per questo, ringrazio William Anselmi, artigiano specializzato nelle pavimentazioni in pietra e la Cooperativa Agrituristica Lungomonte pisano che si è occupata dell’allestimento del cantiere e della sicurezza. Desidero rivolgere la mia gratitudine anche ad Andrea Giari per la gentile collaborazione e ad Alessando Indino per la realizzazione del video che cattura la nuova rotatoria dal drone”.



GHIMENTI - Parole di apprezzamento anche dalla giunta comunale guidata dal sindaco Massimiliano Ghimenti che conclude: “siamo veramente molto felici di consegnare al paese una trasformazione permanente di quella che è idealmente la porta di accesso al centro di Calci. Oggi, grazie a questa valorizzazione, il nostro paese è ancora più accurato, accogliente e pronto ad ospitare i tanti visitatori che, siamo certi, arriveranno come sempre in Valgraziosa. I nostri complimenti, così come quelli dei tanti cittadini che ci hanno già manifestato il loro apprezzamento, vanno a Bertolini e agli artigiani che hanno realizzato questo bello ed identificativo intervento”.

M.B.