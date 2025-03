Calci: consegnato il “Calzare d’oro” alle attività con più di 25 anni di storia

Calci (PI), 7 marzo 2025 – Domenica 2 marzo il Comune di Calci ha consegnato il Calzare d’Oro, un riconoscimento simbolico come segnale di gratitudine, alle attività che da oltre 25 anni rappresentano un prezioso punto di riferimento per il territorio e per l’intera comunità. Quella di domenica scorsa, dedicata ai negozi di vicinato e alle attività ricettive e di ristorazione, è stata soltanto la prima "tappa" di un percorso che proseguirà nel periodo estivo, quando il Calzare d’Oro per i 25 anni e oltre di attività sarà consegnato anche alle aziende agricole, alle attività artigianali e industriali e ad altre attività commerciali, e ancora nel mese di settembre, quando ad essere festeggiate per la loro longevità saranno le associazioni del terzo settore.

I riconoscimenti, una pergamena incorniciata raffigurante il calzare e l'olivo, simboli di Calci, sono stati consegnati in sala consiliare dal sindaco Massimiliano Ghimenti, dall’assessore Fabio Mencarelli e dalla consigliera comunale Antonella Labruzzo, che ha svolto un significativo lavoro di ricerca e organizzazione.

“Questo riconoscimento è per il vostro impegno costante – hanno sottolineato Ghimenti, Mencarelli e Labruzzo nel consegnare le pergamene, a nome della giunta comunale, agli esercenti – e per la capacità di sapervi rinnovare nel tempo, anche nei momenti più difficili, come durante l’emergenza COVID, quando avete prestato sostegno alla comunità con grande spirito di servizio”.

Agli esercizi commerciali che hanno raggiunto e superato il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività, inoltre, è stata consegnata anche la medaglia ufficiale del Comune di Calci. Questi ultimi sono: Acconciature Brunello, Bar Albergo Le Gemelle, Baruffa Hair Stylist, Cartolibreria Armani, Casa In Arreda, Farmacia Pacini, La Bottega dei Sapori, Macelleria Guidi e Macelleria Meucci.

Premiati con il Calzare d’Oro per i 25 anni di attività anche Agricenter, Agriturismo Al Palazzaccio, Agriturismo I Felloni, Alimentari Leonarda, Bar La Farfalla, Edil Ferr, Famiglia Barsotti, Fer Casa, Ferri Alessandro, Filgraziosa, L’Oro e il Tempo, Panetteria Calcesana dal 1996, Panificio Valgraziosa, Pasticceria Andreoni, Pizzeria La Certosa, Ristorante Il Conventino, Ristorante Le Porte, SOS Profumo dei Fiori, Tabacchi La Torre, Trattoria Montemagno e Villa Rosselmini.

Durante la cerimonia non sono mancati momenti di forte emozione, nel ripercorrere le storie di chi, con passione e dedizione, ha costruito e fatto crescere la propria attività, tramandandola di generazione in generazione. Anche per questo il Calzare d’Oro guarda allo stesso tempo sia al passato sia al futuro: al passato con riconoscenza e gratitudine; al futuro con fiducia, nella convinzione che queste realtà continueranno ad essere un prezioso valore aggiunto per l’intera comunità calcesana.