Calci, già raccolti 9mila euro di sponsorizzazioni per gli arredi della nuova scuola

Lezione a scuola

Calci (Pisa), 24 marzo 2023 - E’ stato prorogato al 18 Aprile 2023 il termine ultimo dell’avviso pubblico dedicato alla ricerca di proposte di sponsorizzazione per l’acquisto degli arredi per la nuova scuola secondaria di 1° grado di Calci.

SPONSORIZZAZIONI - Già raccolte sponsorizzazioni per 9mila euro - per le quali la Giunta comunale ringrazia chi ha già risposto all'appello -, l’amministrazione comunale ha deciso di concedere maggior tempo a chiunque volesse farsi avanti, desiderando contribuire all'acquisto degli arredi per la nuova scuola media della Valgraziosa, un edificio innovativo NZEB (Nearly Zero Energy Building) attualmente in costruzione da parte di Inail. Un'operazione che consentirebbe un risparmio di risorse pubbliche ed al contempo permetterebbe ai privati che ne avessero la possibilità di legare il proprio marchio ad un'opera che guarda alla formazione delle nuove generazioni e, conseguentemente, al futuro di Calci. Gli interessati alla sponsorizzazione possono trovare tutte le informazioni – manifestazione di interesse, modulo di partecipazione e tipologia di benefici riconosciuti agli sponsor – sul sito istituzionale del Comune di Calci.

M.B.