San Giuliano Terme (Pisa), 25 febbraio 2022 - Due cagnolini salvati dai vigili del fuoco di Pisa che si sono impegnati a lungo negli interventi. E’ successo nel pomeriggio del 25 febbraio 2022. I pompieri hanno ricevuto due richieste di aiuto da due comuni diversi da parte di padroni preoccupati.

La prima da Pontasserchio dove l’animaletto era rimasto incastrato fra le sbarre del cancello nel tentativo, probablmente, di uscire. La seconda da Vecchiano , dove il cane si trovava sotto a un container: non riusciva più a uscire. Gli operatori, per liberarlo, hanno dovuto scavare per terra. Entrambi gli episod si sono conclusi positivamente e gli animaletti sono stati riconsegnati alle loro famiglie.