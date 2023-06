Cade ramo sull’auto in transito: a bordo una mamma con due bimbe

Paura sulla via Bigattiera, ieri nel primissimo pomeriggio, quando un ramo di un albero sulla strada è caduto su una macchina in transito. Rotto il vetro e ammaccata la carrozzeria, ma per fortuna non ci sono state altre conseguenze per chi era nell’abitacolo. Non ci sono stati feriti. Alla guida una mamma con due figlie a bordo: tutte illese.

E’ successo prima delle 14 quando è stato lanciato l’allarme: sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, anche la polizia municipale per la gestione del traffico rallentato per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo.

Tanto lo spavento soprattutto per i piccoli che non hanno riportato ferite.

Si pensa che la pioggia dei giorni scorsi possa aver indebolito il ramo, poi caduto all’improvviso ieri creando disagio anche alla circolazione che in questi giorni, dopo la chiusura delle scuole, per le strade del mare comincia a essere intensa.

A. C.