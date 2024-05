Cade in una zona impervia. Maxi operazione per un ciclista

Un soccorso a persona molto difficile. E’ accaduto ieri alle 12 in una zona boschiva nel comune di calci. Un biker, durante un’escursione, è caduto rimanendo ferito in un luogo impervio. Il personale dei vigili del fuoco ha raggiunto la vittima e, in collaborazione con il 118, lo ha stabilizzato e trasportato per circa 800 metri fino a un luogo sicuro dove lo attendeva l’elicottero Pegaso. Un atterraggio, anche in questo caso, che ha richiesto una certa esperienza. L’uomo è stato trasportato in ospedale: ha diverse fratture.