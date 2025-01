Caaf Cgil recluta personale per centri assistenza fiscale

Caaf Cgil Toscana ricerca personale da inserire nell’organico per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale negli uffici presenti in tutta la regione. La selezione è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. Saranno inoltre presi in considerazione i curriculum dei candidati che abbiano maturato esperienza nel settore fiscale che intendano riqualificarsi o ampliare le proprie conoscenze in ambito fiscale. Il Caaf Cgil Toscana mette a disposizione corsi di formazione, propedeutici e gratuiti, che consentiranno ai candidati selezionati lo sviluppo delle competenze e della professionalità necessari alla mansione. I corsi hanno una durata di circa 100 ore e si svolgeranno tra febbraio e marzo. E’ possibile candidarsi inserendo il curriculum su www.caafcgiltoscana.it/lavora-con-noi.