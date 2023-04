Buscemi nel suo Centro arruola anche Eva Robin’s

Ci sarà anche Eva Robin’s tra i candidati di Centro, il movimento politico che candida a sindaco l’ex assessore alla cultura, Andrea Buscemi. Lo annuncia lo stesso attore e regista: "Il nostro movimento non tralascerà certo le grandi questioni che attengono all’amministrazione di una città complessa e problematica come Pisa (insicurezza che aleggia in città, il degrado, la malamovida imperversante, l’emergenza sociale e abitativa, l’enorme deficit che negli ultimi anni si è visto così sorprendentemente crescere nel comparto cultura), ma la nostra mission principale però sarà il recupero della Bellezza, declinata in vari aspetti, certamente non solo estetici".

Insomma, Buscemi punta a "un nuovo Rinascimento pisano" per recuperare "quella bellezza che negli ultimi decenni è stata spesso sottovalutata, offesa, e oggi oltraggiata, da una politica miope e poco ispirata, che ha scelto spesso la strada dell’approssimazione edilizia e perfino del restauro (si veda quello che sta per accadere circa la ricostruzione dei tre Palazzi di lungarno Galilei) e, perdendo la nostra principale ragion d’essere, il degrado e la criminalità, e l’uso scorretto della città hanno potuto proliferare quasi indisturbati".

Per questo, assicura Buscemi, "delle 30 persone che compongono la mia lista, ho deciso di privilegiare chi porta con sé la necessaria sensibilità e preparazione culturale per sostenermi in questo difficile ed entusiasmante progetto". In lista ci saranno dunque artisti e intellettuali, come Eva Robin’s appunto, ma anche Donato Quinto, già preparatore atletico della Fiorentina e della Rari Nantes Florentia, un medico chirurgo e un docente universitario, drammaturghi, architetti, scrittori, pittori e scultori, operatori nei beni culturali, registi e operatori teatrali. "E ancora - conclude Buscemi - la coreografa Laura Silo, il musicista David Landucci, le attrici Livia Castellana e Martina Benedetti ed Eva Robin’s che ha aderito con immediato entusiasmo al nostro progetto, convinta anch’ella che l’Italia tutta abbia urgenza di un autentico Rinascimento, che non può che partire dalle singole città. Pisa (dove, a dispetto della consueta narrazione, nacquero per primi i germi concreti del Rinascimento che solo successivamente arrivò fino a Firenze) è vista da Eva e da tutti noi come l’ideale capofila di quella rivoluzione culturale di cui si sente ormai impellente e improcrastinabile urgenza, per dare uno scossone all’imbarbarimento che ammorba la nostra città e il nostro Paese".

Gab. Mas.