Bonus acqua. Come avere il contributo

Fino al 16 maggio 2024, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2024. L’agevolazione consiste in una deduzione in bolletta del 50 % sui consumi futuri, operato da Acque spa sulla base dell’importo annuo della spesa idrica dell’anno solare precedente (2023). I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento.

La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per le utenze dirette che per utenze indirette condominiali/aggregata/Apes. L’istanza deve essere inoltrata on line a https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa