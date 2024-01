Bonfanti per Gliozzi, è tutto fatto. Pisa e Modena si scambiano i bomber

Il primo affare del gennaio nerazurro è ormai in dirittura d’arrivo. Ieri infatti il Pisa, per smuovere le acque del calciomercato invernale delle punte, si è mosso con il Modena proponendo un doppio affare. Ai nerazzurri Nicholas Bonfanti, 21 anni, mentre ai canarini Ettore Gliozzi. L’idea è piaciuta alla dirigenza emiliana che ha iniziato subito a impostare la trattativa, volendo però un conguaglio economico per chiudere l’operazione. Per tutta la giornata sono ballate le cifre dell’affare, con l’acquisto a titolo definitivo del Pisa che si aggira intorno a una cifra tra i 500 mila euro e il milione di euro. Ad abbattere i costi anche il valore di Gliozzi, acquistato a bilancio nel 2022-23 per 250 mila euro dal Como. Per Bonfanti – oggi le visite – è pronto un contratto da 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2027. Considerando la giovane età dell’attaccante, in lista under, il Pisa in un colpo solo riesce così a rinforzarsi in avanti, liberando anche una casella over che potrebbe essere impiegata in difesa. Restano da limare ancora alcuni dettagli prima dell’ufficialità.

La società nerazzurra cercherà di chiudere l’affare per presentare il giocatore ad Aquilani il prima possibile, facendo in modo di riuscire a convocarlo per la sfida contro la Reggiana di sabato 13 gennaio. Nonostante la sua giovane età, da classe 2002, Bonfanti ha giocato in pianta stabile nel Modena. Nel 2021-22 segnò 5 reti in 13 presenze, disputando ben 30 partite con 7 reti nel 2022-23. Quest’anno invece è stato meno impiegato con 10 presenze e un solo gol in campionato a fronte di 408 minuti giocati. Anche il presidente Giuseppe Corrado aveva confermato l’interesse per Bonfanti, anticipato da La Nazione qualche giorno fa, martedì sera al Neroazzurro di 50 Canale.

"Abbiamo in mente alcune cose su cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi. Seguiamo Bonfanti, come tanti altri giocatori – aveva dichiarato il presidente –. Non vogliamo fare operazioni su giocatori che stanno 6 mesi e poi vanno via. Non fa parte del nostro programma di crescita, improntato sugli asset. Sarà comunque un calciomercato con poche operazioni in entrata, soluzioni marginali perché crediamo nel nostro organico e in un grande girone di ritorno". Sul mercato in uscita il presidente Corrado ha confermato quello che era emerso nei giorni scorsi: "Ci sono tanti giocatori in questa rosa, qualcuno potrebbe dover uscire. Abbiamo 28 giocatori". Sempre Corrado si è complimentato per il lavoro del direttore sportivo Stefano Stefanelli e ha annunciato gli obiettivi per il girone di ritorno: "L’operato di Stefanelli è stato molto buono. Persona competente e seria. Siamo contenti anche del lavoro di Aquilani. Come obiettivo vogliamo superare i 50 punti. Abbiamo una grandissima rosa, mai come quest’anno abbiamo dovuto tamponare le assenze""

Si attende ora qualche altro movimento in uscita. In difesa potrebbe partire Leverbe, a centrocampo Nagy, mentre per il momento Touré non si muove, così come Beruatto. In entrata il Pisa continua a seguire Stiven Shpendi dell’Empoli.