Bomba d’acqua sulla città "Strade allagate sottopassi chiusi"

Strade allagate e sottopassi chiusi. "Nelle ultime sei ore sono caduti su Pisa circa 70 mm di pioggia. Un evento eccezionale che ha messo momentaneamente in crisi il sistema fognario della città, impossibilitato a ricevere tutta questa acqua in così poco tempo", spiega il sindaco Michele Conti in un post su facebook. "La polizia municipale e la protezione civile comunale sono operative su tutto il territorio per intervenire in caso di necessità e vigilando sui sottopassi chiusi per precauzione".

"I sistemi di pompaggio che stanno lavorando a pieno regime, l’allerta arancione cessata e le previsioni che vanno migliorando - salvo possibili temporali - ci fanno presumere che a breve possano essere ripristinare le condizioni di normalità".

Quindi le strade che sono state allagate e nelle quali stanno intervenendo i vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità. Tra queste via Croce, viale Bonaini, via delle Medaglie d’oro.

Era stata emessa, da giorni, un’allerta arancione "per pioggia e temporali forti dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di lunedì 28 agosto. Sono previsti anche vento forte e mareggiate".

Il sindaco è rimasto "in contatto con la protezione civile comunale subito operativa e pronta a intervenire".

"Con la sala operativa continuiamo a monitorare la perturbazione", afferma il presidente della rìRegione Eugenio Giani. "L’evoluzione per le prossime ore pare di lento spostamento e sono possibili ulteriori accumuli. Livelli dei fiumi in aumento nelle zone della perturbazione".

"La perturbazione è davanti alla costa della Toscana, nelle ultime due ore in questa area sono state registrate piu di 10500 fulminazioni", scriveva sempre il presidente qualche ora prima.