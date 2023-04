"Bollettini da pagare, non siamo noi"

"Riceviamo segnalazioni secondo le quali viene proposto alle imprese di pagare un bollettino postale precompilato per iscriversi a “Italia in rete”, “Servizi imprese”, “Portale imprese”, “Casellario Unico Telematico Imprese” al “Casellario Telematico Imprese”, al “Casellario Imprese” al “Registro Telematico Imprese”, “LM Business data SL”, “ElenchiImprese”, “Imprendo Italia”, “Repertorio Digitale Imprese”, “Registro aziende commerciali - italia”, ovvero la richiesta di pagamento con bonifico in favore di “Agenzia delle imprese srls” o la concessione d’uso del “MB Banche dati Programma BETAMAG”, l’affiliazione ad altre piattaforme o incarichi di incasso per gli iscritti alla Camera di Commercio. Tali pagamenti, così come le iscrizioni, non sono assolutamente obbligatorie", si spiega dalla Camera di Commercio. "Si tratta infatti di offerte commerciali di soggetti che non hanno nessun rapporto con la Camera di Commercio e né incarichi per svolgere una qualsiasi attività per conto di essa".