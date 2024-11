Blitz di Petrucci in via Garibaldi: "La centrale operativa di Pisa solo un passaggio burocratico"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci ha effettuato ieri mattina un sopralluogo al presidio Asl di via Garibaldi per analizzare la situazione della gestione sanitaria territoriale di Pisa. Nello specifico, il consigliere e membro della Commissione Sanità della Regione Toscana ha visitato la Casa della Salute e la Centrale Operativa Territoriale (Cot), una delle tre della provincia. "Il sopralluogo che ho effettuato oggi (ieri ndr) - ha commentato Petrucci - ha la finalità di capire come funziona e come dovrebbe funzionare la Casa della Salute, che ha tutt’ora e avrà soprattutto in futuro, con il potenziamento della sanità territoriale. Una realtà che reputo fondamentale ma che, come abbiamo verificato oggi, a distanza di un anno e mezzo dall’apertura, è al momento soprattutto un contenitore vuoto con pochissimi i servizi attivati".

Riguardo la Centrale Operativa Territoriale, il consigliere regionale Petrucci lo ha reputato "un grande punto interrogativo verso il quale nutrivo una difficoltà di fondo che è stata oggi aumentata. Mi sembra - ha affermato l’esponente di FdI - un modo per aumentare la burocrazia e fare un ulteriore passaggio tra ospedale e territorio che reputo un appesantimento dei passaggi burocratici anziché snellirli. E questo mi lascia molto perplesso". Altro elemento di perplessità, secondo Petrucci, è il posizionamento della Cot in via Garibaldi anziché nell’ospedale di Cisanello. "Sono oltre vent’anni che stiamo investendo sull’ospedale di Cisanello, con una cifra stanziate di centinaia di milioni di euro. Mi sembra assurdo - conclude - che nonostante gli investimenti multimilionari per la struttura non si riesca a trovare qualche stanza per accogliere questi spazi".

Mar. Fer.