Blitz ‘Cucine da incubo’. Attività sospesa e multe per due ristoratori

Nei guai il titolare di un ristorante a Pisa oggetto di un controllo da parte dei carabinieri del Nas di Livorno. I locali della cucina erano in pessime condizioni igienico sanitarie, tra sporco, incrostazioni e distacchi di intonaco alle pareti e soffitto, oltre alla mancanza di acqua calda a servizio di tutta l’attività di ristorazione. L’uomo è stato denunciato, sospesa l’attività di ristorazione. Stesse condizioni di igiene precaria, sono state riscontrate in un altro ristorante dell’area pisana. Per entrambi i titolari denuncia e multa fino a 2000 euro, oltre alla sospensione della licenza.