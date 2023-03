Blitz con cani antidroga sulla terrazza esterna dell’istituto "Santoni"

I controlli

Pisa, 28 marzo 2023 - "Eravamo preoccupati per la situazione della terrazza esterna e abbiamo chiesto un intervento della polizia municipale". Intervento che è arrivato ieri mattina all’istituto "Santoni" in largo Concetto Marchesi a Pisa. Il preside, professor Maurizio Berni, che organizza iniziative per sensibilizzare i ragazzi e prevenire le dipendenze, oltre che il bullismo, ha segnalato il ‘giro’ anche su sollecitazione dei genitori. "Abbiamo chiesto attenzione particolare a questo spazio frequentato anche da persone esterne alla scuola".

Un controllo con i cani antidroga e il Nosu dellla polizia municipale che è stato invocato anche "dai genitori e dal consiglio d’istituto". "Ho dato disponibilità per effettuare questi controlli che hanno riguardato, soprattutto, le persone che frequentano la terrazza".

Non è la prima volta che gli agenti fanno verifiche approfondite. "Tutti gli anni, a inizio anno scolastico – ci aveva già raccontato il dirigente a novembre scorso – rinnovo alle forze dell’ordine la richiesta di porre attenzione all’introduzione di estranei all’interno delle pertinenze scolastiche, anche per prevenire la cicrolazione della droga".

"Ma c’era stavolta un’area che ci dava preoccupazione, per questo abbiamo fatto più segnalazioni con la richiesta di aiuto". L’operazione del Nucleo operativo sicurezza urbana, guidato dal commissario Paolo Migliorini, è proseguita per tutta la mattina e anche oltre con perquisizioni. Proprio a inizio anno scolastico 2022 la municipale, all’esterno delle scuole cittadine, dopo controlli e domande ripetute a studenti minorenni consumatori ("Dove e da chi acquisti?"), aveva denunciato un 18enne e un 29enne per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.