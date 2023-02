Bistrot dell’Opera: molto più di una mera caffetteria

Citata in un libro che raccoglie le meraviglie di Pisa e recensita da viaggiatori e blogger di ogni parte del mondo, la caffetteria con vista Torre dentro il Museo dell’Opera del Duomo è ritornato ad accogliere stranieri e residenti aumentando la sua offerta, espressa a partire dal nome: il Bistrot dell’Opera. Non solo caffetteria, ma molto di più, fino a comprendere la piccola ristorazione per pranzi veloci e di lavoro ed eventi, da lauree a congressi. Catia Simoni (in foto), affermata imprenditrice nel settore dell’accoglienza in tutta la Toscana, è da novembre alla guida del Bistrot dell’Opera dove ha portato la propria esperienza e un tocco femminile che rende questo luogo ancora più accogliente anche grazie al supporto di Valeria Vannucchi (in foto), nota manager di eventi. "Lavorare in questo posto è un privilegio – commenta Catia Simoni –, così come poter sedere nella nostra terrazza coperta e sorseggiare un thè o pranzare con la Torre a pochi metri. Sembra di toccarla con la mano. Questo è davvero un luogo unico". Simoni, che gestisce anche il ristorante del Circolo del Golf di Prato, ha innovato l’offerta del Bistrot, a cominciare dalla sua promozione, affidata a una freschissima pagina instagram (bistrotdellopera) con i video e le foto dei gustosissimi piatti, nel segno della cucina toscana, preparati per qualunque desiderio che sia una colazione, cocktail, una bruch experience o una degustazione di vino. Aperto ogni giorno dalle 9 alle 18 e, dal primo aprile, dalle 9 alle 20, il Bistrot dell’Opera si trova dentro il magnifico Museo dell’Opera del Duomo ma è da esso indipendente: con esso, in pratica, condivide soltanto orari e ingresso.

e.m.