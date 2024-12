Biotecnologie e intelligenza artificiale: l’Università celebra i primi due laureati

Pisa, 12 dicembre 2024 – Hanno conseguito il titolo discutendo la tesi nell’Aula Magna storica del Palazzo della Sapienza i primi due laureati in 'Biotechnologies and Applied Artificial Intelligence for Health', la laurea magistrale istituita e attivata nell’anno accademico 2022/23 finalizzata a formare laureate e laureati con competenze digitali avanzate applicate e applicabili al settore della biomedicina e delle biotecnologie mediche.

Giacomo Tornabene, 26 anni, originario di Grosseto, ha discusso la tesi 'Development of AI tools guiding phage engineering to target antibiotic-resistant bacteria', con relatori la professoressa Mariagrazia Di Luca e il dottor Giuseppe Maccari; Piero Giovannoni, 25 anni, originario di Lucca, ha discusso la tesi 'Development of Machine Learning models for toxicological profile prediction of chemical compounds', con relatori i professori Tiziano Tuccinardi e Giulio Poli.

La laurea 'Biotechnologies and Applied Artificial Intelligence for Health' si fonda su un progetto culturale interdisciplinare, internazionale e innovativo. Nell’ambito delle competenze digitali avanzate, la laurea magistrale è parte di un progetto finanziato dalla Commissione Europea per lo sviluppo di didattica innovativa nelle 'Advanced Digital Skills' anche attraverso la creazione di programmi di double degree tra i partners (Università di Pisa, Aix-Marseille University, Stockholm University).

"Il Dipartimento di Biologia, con la preziosa collaborazione di altri Dipartimenti dell’Ateneo (Ingegneria dell’Informazione, Informatica, Farmacia, Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza), è orgoglioso di erogare un corso di laurea così innovativo, dal respiro internazionale per la formazione di professionisti altamente qualificati nel campo delle biotecnologie mediche - ha dichiarato la professoressa Antonella Del Corso, direttrice del Dipartimento - Ringrazio la professoressa Arianna Tavanti, presidente del Cds, ma anche il professor Roberto Giovannoni e la professoressa Daria Bottai, membri dello Steering committee del progetto europeo, che hanno dato un contributo fondamentale per il successo dell’iniziativa".

"La laurea in 'Biotechnologies and Applied Artificial Intelligence for Health' è stata per me un percorso molto interessante e stimolante, che mi ha permesso di affrontare numerose sfide e crescere sia personalmente che professionalmente - ha commentato Piero Giovannoni - E' stato particolarmente arricchente condividere questa esperienza con studenti provenienti da tutto il mondo, grazie al contesto internazionale del corso, svolto interamente in lingua inglese. Guardando al futuro, credo che l'intelligenza artificiale rappresenti una risorsa fondamentale, che sta avanzando a grande velocità e sta diventando sempre più parte integrante della nostra vita. In particolare, nell'ambito della salute, queste tecnologie hanno un potenziale straordinario, e il mio obiettivo è lavorare in settori dove sia possibile integrarle nei processi della vita quotidiana, contribuendo a migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni innovative".

"Dopo il conseguimento di questa laurea magistrale, intendo utilizzare le competenze interdisciplinari acquisite per contribuire all’innovazione nel settore della salute - ha commentato Giacomo Tornabene - Credo che l’intelligenza artificiale possa avere un ruolo importante nel rivoluzionare diversi aspetti di questo campo, e spero che la formazione multidisciplinare ricevuta mi aiuti a dare il mio contributo a questi sviluppi".