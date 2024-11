Bimba di un anno in pericolo di vita, l’ambulanza viene fatta imbarcare sul velivolo dell’Aeronautica Militare L’aereo, partito dalla base di Pisa, si è diretto ad Ancona, dove ha imbarcato l’ambulanza con la piccola paziente a bordo per il trasferimento a Roma, dove era attesa per il ricovero all’ospedale pediatrico Bambino Gesù