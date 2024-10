Bernardo Sommani porta a Pisa il suo “Onde in tour”

Il palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza Stazione 16, domenica 6 ottobre alle 21.30, ospita una serata speciale con il cantautore toscano, nato a Pisa, Bernardo Sommani, uno degli artisti emergenti più interessanti del panorama musicale italiano. Con il suo stile intimo e riflessivo, Sommani mescola sonorità rock e indie, accompagnate da testi poetici, capaci di toccare temi universali come l’amore, la solitudine e la ricerca di sé. La sua carriera, caratterizzata da un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero, lo ha visto condividere il palco con artisti di rilievo come Caparezza, The Zen Circus, The Giornalisti, Bobo Rondelli, Diaframma e Selton. Sommani è noto per la sua capacità di spaziare con naturalezza tra diversi generi musicali, mantenendo una poetica originale e riconoscibile. Nel concerto, il pubblico sarà trasportato in un viaggio musicale attraverso i brani del suo ultimo album, Onde, in uno spettacolo interamente costruito per il teatro. Aprirà la serata Michele Lai, 33 anni, originale musicista e cantautore di La Spezia, che ha esordito nel 2020 con il suo album “Kafka”, auto-prodotto con la collaborazione di Lorenzo Mariotti, chitarrista del gruppo pisano Tundra. Sommani sarà accompagnato dalla sua band con: Diego Caroppo alla batteria, drum pad e samples e Michele Mazzocchi basso e cori. Ingresso al botteghino 12 euro (oltre tessera associativa Binario Vivo APS a 3 euro), e 11 euro ( oltre tessera Binario Vivo), in prevendite sulla piattaforma www.ciaotickets.com oppure sul sito: www.teatronuovopisa.it