Berlino-Pisa: volo cancellato: "Rientro-odissea lungo 16 ore"

Berlino-Pisa in 16 ore: È il "viaggio della speranza" che alcuni toscani e turisti tedeschi, tra cui anziani e bambini, hanno vissuto lunedì notte per raggiungere Pisa in aereo. La partenza da Berlino Brandeburgo con un volo Ryanair (FR 09956), prevista inizialmente alle 22, è stata successivamente cancellata e rimandata alla mattina seguente, con l’arrivo definitivo avvenuto solamente alle 14 di ieri.

"Il gate – racconta chi era sul volo – è stato aggiornato ogni mezz’ora fino al momento in cui, venti minuti prima del decollo, ci hanno dato la notizia che il volo sarebbe stato cancellato". Tra le poche motivazioni date ai viaggiatori, l’ora tarda di arrivo prevista allo scalo pisano, che "dopo un certo orario non accoglie più i voli", spiega sempre chi alla fine è stato costretto ad accamparsi e a dormire nell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo. "Un gruppo di persone – continua il racconto – è stato alloggiato in un albergo mentre altre sono rimaste all’aeroporto dove ci siamo accampati per passare la notte, il tutto perché ci era stato annunciato un volo alternativo alle 8 di mattina". Volo però cancellato anche questo e che poi alla fine è partito intorno alle 12 con estremo ritardo. "Non solo la notte nel terminal e le scarse informazioni che ci sono date sul nostro destino, ma poi – spiega sempre la viaggiatrice che preferisce non dire il suo nome – abbiamo dovuto aspettare un’altra ora all’interno dell’aeroplano senza acqua o cibo a causa dell’elevato traffico aereo e quindi dell’impossibilità di decollare".

Tra i protagonisti di questa "odissea aerea", anche anziani, bambini piccoli, turisti tedeschi e alcuni toscani (fiorentini e livornesi) che tornavano dalla vacanza a Berlino. L’alta stagione e la presenza di molti viaggiatori e dei tanti voli che abitano i cieli europei, mette sotto stress tutto il traffico aereo, come conferma anche il caos scaturito sempre lunedì nello scalo pisano, dove intorno alle 2 e mezza di notte tanti viaggiatori si sono ritrovati fuori dall’aerostazione ad aspettare di prendere un taxi, unico mezzo disponibile dopo la mezzanotte. Infatti, il Pisamover, lo shuttle che dal Galilei porta alla stazione dei treni e che non opera dopo la mezzanotte, lasciando il taxi come unica soluzione a chiunque arrivi anche con leggero ritardo.

Enrico Mattia Del Punta