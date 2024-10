Benvenuti dottorandi, alla Sant'Anna oltre 100 studenti da tutto il mondo

Pisa, 16 ottobre 2024 - Da tutto il mondo a Pisa, per un percorso tra formazione e ricerca. La Scuola Superiore Sant'Anna accoglie lunedì 21 ottobre, dalle 9.00 in aula magna, in occasione del Ph.D. Welcome Day 2024, le studentesse e gli studenti che iniziano 20 programmi di dottorato, della durata di tre o quattro anni. 10 sono promossi dall’ateneo e altrettanti si svolgono in convenzione con istituzioni universitarie italiane. Al benvenuto sono attesi oltre 100 tra giovani laureate e giovani laureati che hanno superato la fase di selezione, valorizzando il loro percorso formativo e la loro attitudine alla ricerca scientifica e all’interdisciplinarietà.

Il Ph.D. Welcome Day 2024 inizia con i saluti della rettrice Sabina Nuti, del rappresentante dei coordinatori dei dottorati Fabio Iraldo, della rappresentante delle studentesse e degli studenti di dottorato Elisabetta Cappa, della responsabile Unità Organizzativa Ph.D. Chiara Magini. Seguono le presentazioni dei programmi di dottorato da parte delle coordinatrici e dei coordinatori.

I programmi di dottorato della Scuola Superiore Sant'Anna si dimostrano così attrattivi a livello internazionale, che la percentuale di allieve e di allievi non italiani raggiunge il 30 per cento del totale (nel caso delle nuove studentesse e dei nuovi studenti arriva al 35 per cento), dato particolarmente alto per il sistema universitario italiano. I dottorati della Scuola Superiore Sant'Anna collegano la ricerca di base con quella applicata e dedicano forte attenzione alle richieste di innovazione in arrivo dal mondo industriale e dalle istituzioni pubbliche. Tutte le posizioni sono finanziate per intero: le studentesse e gli studenti ricevono una borsa di studio che si rinnova di anno in anno, a seguito di una valutazione positiva.

I 10 programmi di dottorato promossi dalla Scuola Superiore Sant’Anna sono: Biorobotica; Agrobiodiversity; Agrobioscienze; Health Science, Technology and Management; Economics; Diritto; Management Innovation, Sustainability and Healthcare; Human Rights, Global Politics and Sustainability: Legal and Philosophical Perspectives; Emerging Digital Technologies; Medicina Traslazionale.

I 10 programmi di dottorato svolti in convenzione con altre istituzioni universitarie sono: Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico; Intelligenza Artificiale; Gender Studies; Space Science and Technology; Theoretical and Applied Neuroscience; Cybersecurity; Analisi e controllo di strutture e opere d'arte infrastrutturali; Robotics and Intelligent Machines; Biodiversity; Life Course Research.