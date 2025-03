Benvenuti al Teatro "Verdi". Visite guidate con il direttore

Il teatro si apre ancora di più alla città. Il Teatro Verdi, oltre i palchi e la platea: il massimo teatro pisano inaugura una nuova stagione dedicata alle visite guidate per offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di conoscere e di vivere questo luogo magico da una nuova prospettiva, tra le sale e gli ambienti non sempre aperti al pubblico. Dal Foyer fino al Sottotetto, il percorso sarà condotto dalle guide del Teatro Verdi che illustreranno ai visitatori la storia del monumento tra collezioni, documenti d’archivio e ricordi di personaggi e artisti che qui hanno scritto importanti pagine. Le visite guidate inizieranno sabato 15 marzo e si terrano ogni sabato mattina con tre turni di ingresso, ciascuno della durata di 45 minuti e riservato a un massimo di 25 partecipanti per turno: primo turno alle 10, secondo turno alle 11, terzo turno alle 12. Singoli visitatori o gruppi potranno acquistare i biglietti d’ingresso già da ieri. I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro, al servizio telefonico 050 941188 o su www.vivaticket.it. La visita del Teatro può avvenire solo previo acquisto del biglietto d’ingresso e sono previste tre fasce di prezzi: intero 7 euro (singoli e gruppi), ridotto 5 euro (under 12, studenti, over 65), ridotto 3 euro (gruppi scolastici). A scuole e associazioni è riservata la possibilità di prenotare la visita via mail scrivendo a [email protected]. Per informazioni più dettagliate e orari della biglietteria: www.teatrodipisa.pi.it e 050.941111.

"Con questa nuova iniziativa il nostro Teatro si apre a cittadini e turisti in modo definitivo e strutturato – dichiara il presidente della Fondazione Teatro di Pisa Diego Fiorini -. Ogni teatro, e nel nostro caso il Verdi, è per natura un luogo che cattura la curiosità e ravviva l’immaginazione di chi lo vive da spettatore e non solo. Il nostro Teatro, del quale in questo anno ricorrono 160 anni dall’inizio della sua edificazione, merita di essere aperto e conosciuto anche oltre gli spettacoli che propone, perché è capace di raccontare anche altro: la sua storia che si estende su tre secoli (dal 1864 a oggi), le molte storie di uomini e di artisti conservate in archivi e collezioni, la bellezza e l’arte di sale e ambienti. Un patrimonio culturale importante, insomma, che desideriamo sia conosciuto e condiviso". Il Teatro Verdi entrerà inoltre nei percorsi turistici dei gruppi in visita a Pisa e in Toscana grazie alla collaborazione con le principali associazioni di Guide Turistiche professionali. "Il Teatro di Pisa dove Giacomo Puccini scoprì la sua vocazione per la lirica, Arturo Toscanini diresse in età giovanile, Pietro Mascagni rappresentò proprie opere innumerevoli volte, Maria Callas cantò al principio della carriera".