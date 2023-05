Beni essenziali per neonati e animali Raccolta delle guardie zoofile

Successo per la raccolta di beni essenziali, cibo e materiali utili per le persone residenti nelle città e frazioni emiliane rimaste coinvolte nello straripamento di fiumi e corsi d’acqua.

L‍e guardie zoofile, gli operatori del soccorso animali e di protezione civile, hanno diviso e imballato i prodotti e beni essenziali donati, per persone e animali, nei punti di raccolta predisposti sabato a Pisa.

Sono 200 kg di prodotti per l’igiene (disinfettanti, saponi, shampo, pannolini per bambini, assorbenti, salviette, ecc;); Cibo, omogenizzati e latte per bambini; sStivali, cappelli, zaini, borse, abbigliamento per bambini e adulti. 700 Kg di cibo per cani (umido in scatola e crocchette), 250 Kg di cibo per gatti.

Guinzagli, collari, pettorine, ciotole, cucce, trasportini per cani e gatti. Vari materiali utili, tra i quali, stivali, impermeabili, torce e guanti.

"Ringraziamo di cuore tutte le persone, e i volontari delle associazioni, che tra sabato e domenica, hanno portato nei punti di raccolta e presso la nostra sede operativa quanto richiesto, a riferimento di beni e materiali essenziali per la popolazione Emiliana. Poi l’hastag: #nograperEmiliaRomagns; #nograsoccorsoanimaliambiente.