Benemerenza di San Ranieri al prof Tonelli

L’Accademia dei Disuniti di Pisa ha istituito nel 2005 la benemerenza al merito sotto il titolo di San Ranieri, approvata dall’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto. Questo riconoscimento annuale è assegnato a persone che si sono distinte per intelletto e servizio alla città di Pisa nelle categorie di Lettere, Scienze, Arti e Sport. Tra i premiati passati ci sono Andrea Bocelli e Gillo Pontecorvo. Quest’anno, l’Accademia ha deciso di conferire la benemerenza a Guido Tonelli, astrofisico e professore emerito dell’Università di Pisa, per i suoi contributi alla città di Pisa e alla scienza. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì alle 17:30 al Palazzo dei Dodici in Piazza dei Cavalieri. Tonelli, noto per il suo ruolo cruciale nella scoperta del bosone di Higgs, ha una carriera prestigiosa al Cern e Infn. Ha partecipato all’esperimento NA1 al Cern e successivamente ha lavorato negli Stati Uniti a Fermilab. Tornato al Cern, ha partecipato all’esperimento ALEPH al LEP Collider. Tonelli è stato pioniere nello sviluppo di rivelatori a semiconduttori per la fisica delle alte energie negli anni ‘80. Ha contribuito a misure di precisione di fisica elettrodebole e ha proposto la costruzione del rivelatore centrale al silicio per l’esperimento CMS al LHC del Cern. Nel 2009, è stato eletto Spokesperson dell’esperimento Cms e ha guidato la scoperta del bosone di Higgs, annunciata nel 2012. E’ stato premiato con lo Special Prize for Fundamental Physics (2012) e il Premio Enrico Fermi (2013). È stato anche nominato commendatore della Repubblica (2013) e ha ricevuto la medaglia d’onore del presidente della Repubblica.