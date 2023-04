Bene la mozione sulla scelta del carrozziere

Gabriele

Bottoni

Molto positivo che la nostra Regione, come altre in Italia, abbiano approvato la mozione sulla libertà di scelta del proprio carrozziere in caso di sinistro. Un segnale importante vista la delicata situazione di molte imprese artigiane di autocarrozzeria attualmente a forte rischio sopravvivenza a causa sia dell’aumento dei costi di energia e materie prime e, conseguentemente, anche dei pezzi di ricambio e dei materiali che utilizziamo. che prevedano la corretta applicazione della legge sulla concorrenza. Come CNA Pisa apprezziamo l’impegno della Giunta regionale toscana che si è fatta portavoce a livello nazionale della corretta applicazione della legge 1242017 che prevede, tra le altre cose, il “diritto per il cittadino automobilista al risarcimento integrale del danno per il danno subito”, e sancisce il principio di libera scelta dell’impresa di autoriparazione cui affidare il veicolo danneggiato”. è infatti della scorsa settimana la notizia dell’approvazione della mozione e dell’impegno della Giunta regionale toscana che, anche mediante la conferenza delle regioni, si è impegnata a sollecitare il Parlamento e il Governo ad assumere specifiche iniziative, anche legislative, per garantire il rispetto della legge e tutelare la libera concorrenza nel settore. La legge 1242017, da tutti conosciuta come legge sulla concorrenza, contiene al suo interno la possibilità di scegliere l’autoriparatore di fiducia in caso di ‘sinistro stradale’; questa previsione, però non è sempre rispettata e le compagnie assicurative continuano a canalizzare forzatamente la clientela verso officine di autoriparazione loro convenzionate, contravvenendo alla norma. Di

recente la Regione Toscana ha approvato all’unanimità una mozione proposta dai consiglieri regionali del Pd Ceccarelli e De Robertis dove si chiedeva l’effettiva applicazione della legge. Soddisfatti del sostegno pervenuto dal consiglio regionale, sottoporremo ora la questione all’attenzione dei parlamentari toscani.

*Presidente Cna carrozzieri Pisa