Bell’Italia, Pisa in copertina

Pisa si è aggiudicata la copertina del prestigioso mensile "Bell’Italia", nel suo numero di marzo, dedicato alle località e bellezze artistiche italiane. Il primo piano va alla magnifica piazza dei Miracoli all’imbrunire e ai suoi gioielli, con un approfondimento di ben 12 pagine dal titolo: "Miracoli d’arte e fede". "In uno scenografico allestimento sfilano le opere create nel corso dei secoli per decorare i monumenti di Piazza dei Miracoli: un compendio della scultura medievale pisana all’ombra della celebre Torre pendente, che compie 850 anni", si legge in apertura. "Sul tappeto erboso di piazza del Duomo "sono adagiati candidi gioielli di marmo la cattedrale e la torre pendente, il battistero e il camposanto: un sublime concentrato di arte dall’XI secolo al XV secolo". Nella scelta "dei gioielli" conservati nel Museo dell’Opera del Duomo, il magazine fa riferimento al grifone in bronzo di manifattura araba, ritenuto uno dei pezzi più suggestivi dell’intera esposizione. Vengono menzionati tra le bellezze imperdibili il Cristo Pantocratore in marmo (iconografia sulla volta duecentesca nella sala capitolare della canonica) e la Madonna del Colloquio di Giovanni Pisano. Pagina dopo pagina non mancano riferimenti alle grandi statue di Andrea Pisano scolpite per la sommità della facciata della cattedrale.

E ancora Giovanni Pisano con i colossali busti per il battistero e allineati sotto al portico che si svelano al visitatore "in tutta la loro umanità grave e solenne e anche nella loro fragilità materica". Chiude qualche informazione pratica su come arrivare, dove alloggiare e dove poter gustare un piatto tipico della cucina pisana, per una visita a 360 gradi.