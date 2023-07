Beatles: uno spettacolo-concerto Masoni e Grigò, nuovo debutto

Un concerto? Un racconto? Una serie di video? Una performance teatrale? Forse tutto ciò ma mischiato in modo originale e sorprendente. Debutta giovedì 20 all’Oasi Mangwana di Orzignano "All we need is Beatles", il nuovo spettacolo di Valentina Grigò (cantante, attrice) e Marco Masoni (storico del rock, divulgatore, cantautore). Saranno due ore dedicate al più famoso e importante gruppo musicale della storia, quella specie di animale immortale a quattro teste che erano i Beatles. Nell’anno in cui si annuncia addirittura una loro nuova canzone (con la voce di John lennon ripulita dall’intelligenza artificiale e parti di George Harrison registrate nel 1995) Masoni e Grigò mettono insieme la loro sterminata passione per i quattro provando a far divertire pensare e ricordare il pubblico.

Marco e Valentina sono anche nella vita grandi appassionati della band "Posso dire che i Beatles sono forse la band che conosco meglio e che mi ha fatto più emozionare e ‘crescere’ tra le centinaia di cui ho cognizione, anni fa ho fatto anche un vero e proprio pellegrinaggio nei loro luoghi tra Liverpool e Londra e tornare sul palco per omaggiare proprio loro, per di più con una bravissima artista, è una bella gratificazione", spiega Masoni. "I fab four mi danno sempre grandi emozioni - aggiunge Grigò - e la visione delle nove ore del documentario Get Back mi ha quasi folgorato, l’alchimia tra quei quattro era miracolosa anche nei momenti di crisi: con questo spettacolo mi piacerebbe entrare di più nel loro mistero e trasmettere bellezza alla gente". Il debutto assoluto sarà giovedì 20 luglio all’Oasi Mangwana di Orzignano (cercate su Google Maps), cominciando con una gustosa apericena alle 19,30. Per prenotare chiamare il 329-5442745 entro mercoledì 19.