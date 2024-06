Battaglia vinta per nonna Erminia. A 105 anni voterà nel seggio speciale

È fatta. Erminia Digianantonio, l’elettrice più anziana della Toscana con i suoi 105 anni potrà votare anche questa volta. L fa immancabilmente dal 2 giugno 1946 e anche oggi o domani potrà esprimere la sua preferenza politica grazie al sindaco di Pisa, Michele Conti,che dopo la richiesta dell’associazione Giustitalia, che ha seguito il suo caso, di allestire un seggio speciale nella Rsa Madonna della Fiducia, dove la donna, originaria di Trasaghis, piccolo comune friulano, e residente a Calci, dimora ora da qualche tempo.

"Un meritato plauso - scrive l’associazione in una nota - va al sindaco pisano Michele Conti, a prescindere assolutamente dal colore politico, per avere consentito, in tempi record (solo tre giorni dalla richiesta) all’elettrice più anziana non solo del Comune di Pisa ma anche della Toscana, di esercitare il diritto di voto nella Rsa dove si trova alloggiata".

L’istanza, ricorda l’associazione, è stata presentata lo scorso primo giugno in soli tre giorni sono arrivate risposte positive dal Comune: "In un periodo storico nel quale le persone anziane vengono sempre più emarginate e malamente tutelate dallo Stato - spiega Giustitalia in una nota - ritornare al passato quando l’anziano di famiglia rappresentava un valore aggiunto per tutti, significa guardare al futuro con i valori custoditi dalla storia del nostro Paese. Il termometro della salute di uno Stato che si voglia definire evoluto e democratico è la tutela che appresta alle fasce più deboli e bisognose della sua popolazione". Anche La Nazione nei giorni scorsi ha incontrato l’anziana inossidabile elettrice: "Ho sempre votato - ci disse quel giorno con grande determinazione - Guai se non vai a votare. Il voto è un diritto e un dovere per il bene del Paese". Buon voto, Erminia.

Gab. Mas.