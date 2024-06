"Basta carrozze trainate da cavalli": domenica la protesta scende in piazza a Pisa

Pisa, 21 giugno 2024 - "Basta sfruttare i cavalli per il traino delle carrozze sotto il sole estivo". È il grido della Lega Anti Vivisezione che, con l'arrivo del caldo e l'aumento delle temperature, si oppone con tutte le sue forze allo sfruttamento dei cavalli per il traino delle carrozze turistiche, "una violenta realtà che la LAV combatte da anni". La Lega Anti Vivisezione manifesterà a Pisa domenica 23 giugno alle ore 16,30 in Piazza dell’Arcivescovado per "dare voce a questi animali costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress - emotivo e percettivo - per muoversi nel traffico, in un contesto di forte inquinamento acustico e visivo, e forzati a eseguire un compito coercitivo in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda".

“I cavalli delle carrozze vivono come schiavi di un utilizzo arbitrario e violento in nome di un’anacronistica e inaccettabile tradizione, forzosamente mantenuta solo per tutelare gli interessi economici di poche persone e nonostante le più ampie possibilità di sostituire le carrozze con mezzi elettrici, senza ricadute sul piano occupazione degli operatori oggi impiegati nel trasporto a trazione animale” ha dichiarato Nadia Zurlo, responsabile nazionale Equidi LAV. Le carrozze non si sono fermate nemmeno con il caldo torrido delle scorse estati, due cavalli sono morti a Palermo e uno a Caserta, solo per citarne alcuni. “Chiediamo agli abitanti di Pisa di sostenerci in questa battaglia e ai turisti di non usare le carrozze per visitare le città. Ci appelliamo all’amministrazione comunale affinché non conceda più licenze per i veicoli a trazione animale favorendone dunque la conversione, incentivando l’utilizzo di mezzi sostitutivi, come già avvenuto nelle città di Verona e Cagliari e al parco della Reggia di Caserta. Facciamo appello al Senato e al Ministro dei Trasporti Salvini affinché, nella seconda lettura del nuovo Codice della Strada, introduca per legge il divieto delle carrozze” ha concluso la responsabile nazionale equidi. Dopo anni di lotte e di promesse disattese, La Lega Anti Vivisezione è ancora qui a ricordare i tanti cavalli che soffrono quotidianamente nelle nostre città e domenica lo ricorderà anche a Pisa, alle 16,30 in piazza dell’Arcivescovado.