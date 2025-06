Base militare, estate di mobilitazione Si parte dalle "Scelte disarmanti"

Un convegno, una mostra, un campeggio ai Tre Pini contro la base dei carabinieri al Cisam e contro il riarmo europeo, e una due giorni di resistenza in chiave transfemminista alla militarizzazione dei territori pisani e regionali. Il movimento no base rinfocola la protesta con un convegno dal titolo Scelte disarmanti, il 14 giugno dalle 16 al centro espositivo di San Michele degli Scalzi. "Affronteremo il tema delle risorse economiche, investite dal Governo e dalle banche per alimentare le spese belliche invece di sostenere il benessere della cittadinanza e incentivare un’economia di pace – anticipa Fausto Pascali, insieme a docenti universitari, studiosi della società civile, giornalisti ed espressioni dei movimenti e reti europee pacifiste e antimilitariste". Scelte disarmanti: lotte e percorsi per un’Europa di Pace spiega Bianca Farsetti di Un Ponte Per e Movimento No base: è il convegno di protesta contro il riarmo europeo ma declinato anche sui nostri territori. In un momento in cui sale la mobilitazione contro il riarmo globale, riteniamo fondamentale approfondire le dinamiche che alimentano l’economia di guerra e ragionare sulle possibili strade alternative da percorrere per raggiungere la pace". Al convegno partecipano: Simone Siliani direttore di Fondazione Banca Etica, i docenti di Unipi Valentina Mangano e Simone D’Alessandro assieme Duccio Facchini direttore di Altraeconomia. Fuori dal convegno si terrà una mostra sui tre anni di lotta contro la base al Cisam. L’iniziativa sarà l’occasione per fare il punto sulla vertenza contro la nuova base militare prevista a Pisa e Pontedera e presentare le azioni previste per l’estate di lotta No Base. Il convegno è promosso in collaborazione con Banca Etica Pisa e Livorno, Pax Christi, Un Ponte Per, Fondazione Finanza Etica, Altreconomia, Chicco di Senape - Bottega Mondo. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sui canali del movimento No Base e contornata in presenza da momenti di socialità, in particolare con un apericena finale che servirà a finanziare il convegno e da una mostra sulla storia del movimento stesso.

Carlo Venturini