Barbara Capovani, a Pisa è il giorno dell’ultimo saluto: lutto cittadino

Pisa, 30 aprile 2023 - Pisa in lutto. È il giorno del ricordo della dottoressa Barbara Capovani, picchiata con violenza e uccisa nel giardino del Santa Chiara dove lavorava.

La famiglia ha chiesto di poter raccogliere le tante persone che la conoscevano e l'apprezzavano in Sapienza, un luogo ricco di valori "come lo era lei". I parenti, i colleghi e gli amici si sono raccolti al primo piano. I mille conoscenti sono rimasti sotto lungo lo storico porticato.

Ieri in forma strettamente privata si sono svolte le esequie e la cremazione della dottoressa.

Poche le parole del rettore Zucchi prima dell'inizio della cerimonia. "Non è una cerimonia universitaria, ma un atto doveroso verso una collega di grande pregio. Una manifestazione umana". È il giorno del dolore, non c'è spazio per le polemiche.

Moltissime le autorità presenti, a partire dal sindaco di Pisa Michele Conti, al presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo.

Fiaccolata del 3 maggio

Intanto le associazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria della Toscana invitano a partecipare alla fiaccolata del 3 maggio: “Confidiamo che tanti facciano sentire la propria solidarietà in questa occasione e per quanti non potranno essere presenti alla fiaccolata del 3 maggio a Pisa, una piccola luce sul balcone o sul davanzale della finestra potrà dimostrare che non si resta indifferenti di fronte a quanto successo. Una piccola luce nella speranza che non succeda mai più e che questa morte non sia avvenuta invano”.

«Unite nel dolore e nell'indignazione per l'inaccettabile scomparsa della collega» le associazioni «chiedono a tutti, a ogni lavoratore, cittadino, rappresentante di istituzioni, senza distinzione di credo o appartenenza, di partecipare al dolore della famiglia e della comunità, unendosi alla silenziosa fiaccolata che si svolgerà a Pisa il 3 maggio a partire dalle ore 20 da piazza Vittorio Emanuele II».

La nota, intitolata una 'luce per Barbara Capovani’, è firmata da Intersindacale dirigenza Toscana: Anaao Assomed - Federazione Cimo-Fesmed (Anpo-Ascoti-Cimo-Cimop-Fesmed) - Aaroi-Emac - Fassi (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) - Fp Cgil medici e dirigenti Ssn - Fvm Federazione veterinari e medici - Cisl medici - Uil Fpl coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria sanitaria.