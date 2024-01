Bagni di Pisa, resort da Oscar. Ottiene il premio Green Key per la sostenibilità ambientale

Un anno da incorniciare, quello appena trascorso per Bagni di Pisa Palace&Thermal Spa, l’ex residenza termale dei Granduchi di Toscana a San Giuliano Terme, e parte del portfolio di Italian Hospitality Collection, che conclude il 2023 con un importante riconoscimento: il resort ha infatti ottenuto la certificazione Green Key per il suo impegno verso la sostenibilità. Green Key è un marchio di qualità ecologica internazionale che viene assegnato alle strutture turistiche e del tempo libero che soddisfano un elenco di requisiti in termini di sostenibilità ambientali. Un riconoscimento, quello della certificazione Green Key, che premia la sostenibilità e la responsabilità ambientale della struttura turistica verso il territorio e la comunità. Italian Hospitality Collection riunisce hotel, resort e spa di eccellenza: unici, scelti per la loro bellezza, la loro storia e l’incanto del loro territorio.

"La sostenibilità – commenta Thomas Parenti , general manager di Bagni di Pisa – è ormai un pilastro imprescindibile da tenere in considerazione se si vuole fare ospitalità in maniera consapevole e attuale. Essere in un territorio affascinante e amato in tutto il mondo come la Toscana e offrire agli ospiti un’esperienza di relax in una residenza storica come Bagni di Pisa, ci spinge ancora di più a riflettere su quanto il rispetto del territorio e del Pianeta debba essere alla base di qualsiasi attività. Aver chiuso il 2023 con un riconoscimento che ci rende orgogliosi e siamo entusiasti di dare il benvenuto ai tanti ospiti che verranno a soggiornare da noi sia per queste festività che per l’anno appena iniziato".