Baby pit stop e pigotta ecologista Museo di Calci sempre più green

CALCI

Gli stili di vita green al cento della tavola rotonda che ha visto tra i promotori il Rotary Cascina e Monte Pisano dal titolo "In bici al Museo? Percorsi verso la mobilità sostenibile", che ha avuto luogo venerdì 26 maggio 2023, nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, alla Certosa di Calci. Relatori la direttrice del museo, professoressa Elena Bonaccorsi; l’assessore alla mobilità del Comune di Calci, Stefano Tordella; l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone, il dottor Carlo Carminati, componente della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Ateneo (CoSA) e consigliere FIAB Pisa, e ha visto come moderatore il professor Vincenzo Zarone, presidente del Club Rotary e docente del Dipartimento. di Economia e Management. L’incontro ha messo in luce l’esigenza di affrontare criticità infrastrutturali legate anche alla morfologia dei territori ed è emersa una visione che accomuna le diverse istituzioni rappresentate, che coniuga l’aspetto del benessere delle persone con la sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Il “percorso verso la mobilità sostenibile”, dunque, conduce anche “al museo”, dando seguito agli spunti e alle proposte emerse nel dibattito. Al termine sono state illustrate due iniziative sviluppate tra Unicef Pisa, Museo di Storia Naturale e Rotary Cascina Monte Pisano. È stato inaugurato, infatti, un Baby Pit Stop, un punto per l’allattamento e il cambio pannolino, al bookshop del Museo ed è stata presentata la “Pigotta Naturalista”, bambola simbolo dell’Unicef, la cui adozione consentirà di supportare azioni di sostegno alla promozione dei diritti dell’infanzia. La “Pigotta Naturalista” si accompagna con un libricino illustrato dagli studenti del Russoli- di Cascina, che mira a sensibilizzare i piccoli lettori alle scienze naturali, mostrando loro alcuni dei tesori custoditi dal Museo di Calci.