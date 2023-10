Aveva metanfetamina. Sanzionato uno straniero

Nuovi controlli mirati alla sicurezza e di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle doghe ieri mattina. In città, le volanti della Questura hanno sanzionato per uso personale di sostanze stupefacente un cittadino filippino che è stato fermato a bordo di una bicicletta in via Cattaneo. Alla vista degli agenti il soggetto straniero ha assunto sin da subito un comportamento refrattario verso la polizia ed è apparso è molto agitato. Il controllo effettuato sullo straniero ha confermato i sospetti in quanto il filippino è stato trovato in possesso di metanfetamina meglio conosciuta come Shaboo: si tratta di una potente droga in uso nei paesi orientali.