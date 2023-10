Autoscuola Toscana. Nuova sede dopo 50 anni

È festa per l’inaugurazione della nuova sede di Autoscuola Toscana, storica autoscuola della provincia di Pisa. Sabato 30 settembre c’è stato il taglio del nastro, in presenza di tutte le autorità locali. "Dopo quasi 50 anni di attività nei soliti locali, siamo riusciti a dare un tocco di innovazione migliorando e ampliando gli spazi per i nostri clienti. La famiglia Mosi, partendo da Enzo Mosi e continuando con noi figli Massimo e Giacomo, porta avanti questa attività dal 1981, con tutto il nostro personale dipendente, che ringrazio fin da adesso per il loro operato e la loro dedizione al lavoro, che ci porta al raggiungimento di questi bellissimi risultati", dicono i due fratelli, responsabili delle sedi di Cascina, Ponsacco e Capannoli. "A giugno di quest’anno avevamo già deciso di rinnovare il parco veicolare con una Jeep Avenger, adesso lasciamo la sede storica per spostarci letteralmente dall’altro lato della strada", dice scherzando Massimo. "Questo nuovo spazio comprende le agenzie per le pratiche auto e ovviamente tutta la parte dedicata all’autoscuola vera e propria, l’aula per le lezioni e quella in cui i ragazzi potranno fare i quiz in vista dell’esame teorico". Conclude poi Massimo: "Voglio ringraziare Don Paolo della propositura di Cascina per la benedizione ricevuta, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, il direttore Motorizzazione Civile di Pisa ingegnere Domenico Tudda e l’ingegnere Verdesca Francesco, il comandante del commissariato di polizia di Pontedera dottor Luigi Fezza, il comandante della Compagnia di Pontedera tenente colonnello Carmine Gesualdo, il comandante delle compagnia della Finanza di Pontedera Davide Torrice, e ogni autorità intervenuta per la loro presenza".

Giulia De Ieso