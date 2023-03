Autonomie locali Ministri e sindaci I grandi protagonisti della politica a Pisa

Domani e venerdì a Pisa si svolgeranno i lavori del XIX Congresso nazionale di Ali-Autonomie locali italiane. All’appuntamento parteciperanno sindaci e amministratori locali, oltre a ministri e protagonisti della politica, che si incontreranno e discuteranno di città e di territori, ma sarà anche un’occasione per confrontarsi con il governo sui temi che sono al centro della discussione pubblica, che interessano lo stato socio-economico del Paese e in particolare degli enti locali. Tra questi il Pnrr, l’Autonomia differenziata, la riforma del Tuel, le questioni legate alla gestione dei flussi migratori e all’accoglienza sui territori, l’Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità. Prevista tra gli altri la presenza di esponenti delle istituzioni come quella dei ministri Casellati, Piantedosi, Sangiuliano e Fitto, e del presidente della Cei, Matteo Zuppi. Attesi anche i sindaci di Roma, Milano e Firenze, Roberto Gualtieri, Giuseppe Sala e Dario Nardella. Il 31 marzo alle 12 la direttrice del Qn-La Nazione-Il Resto del Carlino-Il Giorno, Agnese Pini coordinerà l’incontro tra Pier Ferdinando Casini e il presidente di Ali e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

"Entro il 31 marzo il governo dovrà completare 12 scadenze europee del Pnrr – osserva Ricci – ma è in ritardo e noi sindaci siamo molto preoccupati. I Comuni sono in difficoltà con la gestione dei progetti perché sono stati lasciati soli a gestire senza personale e senza risorse questa enorme occasione per il Paese. Mancano le riforme che l’Italia deve fare, a iniziare da quella della concorrenza, per fare arrivare le altre rate di Pnrr e raggiungere standard europei. I Comuni e gli enti locali sono sempre più centrali nella vita sociale ed economica del Paese, eppure si parla di ‘autonomia differenziata’, un paradosso, che dà più poteri alle regioni e spacca ancora di più l’Italia. Il congresso nazionale di Ali sarà dunque l’occasione giusta per dare voce ai sindaci e ai territori e confrontarci con il governo".